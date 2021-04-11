Эксперт: Азербайджан доказал, что является лидером на Южном Кавказе

Освободив свои территории от оккупации Азербайджан получил очень высокое психологическое превосходство

"Освободив свои территории от оккупации Азербайджан получил очень высокое психологическое превосходство".

Об этом Report заявил профессор турецкого университета Малтепе профессор Хасан Унал

"Это очень важный момент в истории каждого народа. То же самое было сделано Ататюрком по окончании Первой мировой войны. И это психологическое превосходство всегда присутствовало в развитии и укреплении страны. Касательно же Азербайджана, он доказал, что является лидером Южного Кавказа как с военной, экономической, так и дипломатической точек зрения. С другой стороны президент Эрдоган и Президент Алиев предлагают региону перспективу сотрудничества в формате 6 стран. Я думаю, что несмотря на различные преграды, эта платформа заработает",- сказал он.

По его словам, Армения сейчас находится в состоянии глубокой психологической травмы.

"Разрушился их несуществующий и построенный на своих мечтах мир. Теперь им необходимо свыкнуться с реальностью".