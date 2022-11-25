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Эксперт: Азербайджан демонстрирует успешную модель развития страны

Эксперт: Азербайджан демонстрирует успешную модель развития страны Азербайджан демонстрирует успешную модель развития страны.
Внешняя политика
25 ноября 2022 г. 14:59
Эксперт: Азербайджан демонстрирует успешную модель развития страны

Азербайджан демонстрирует успешную модель развития страны.

Как сообщает Report, об этом исследователь Джеймстаунского фонда Владимир Сокор заявил журналистам.

По его словам, президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления сегодня на международной конференции "Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика" затронул несколько важных вопросов.

"В ходе карабахской войны Азербайджан восстановил свою территориальную целостность. Это был военно-политический процесс. Азербайджан сделал это очень успешно", отметил В. Сокор.

Исследователь также подчеркнул важную роль Азербайджана как страны-поставщика и транзитера газа в Европу.

По его мнению, газ останется основным источником энергии для развитых стран: "Зеленая энергия никогда не будет успешной на 100%. Газ будет оставаться основным источником энергии даже после зеленого перехода".

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Версия на азербайджанском языке Ekspert: “Azərbaycan uğurlu inkişaf modeli nümayiş etdirir”

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