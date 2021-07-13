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Эксперт: Азербайджан блестяще справляется со своей миссией в Движении неприсоединения

Эксперт: Азербайджан блестяще справляется со своей миссией в Движении неприсоединения Азербайджан внес новое дыхание в "Движение неприсоединения"
Внешняя политика
13 июля 2021 г. 14:33
Эксперт: Азербайджан блестяще справляется со своей миссией в Движении неприсоединения

"Азербайджан внес новое дыхание в "Движение неприсоединения", дав понять, что в наших интересах активная работа, которая в состоянии изменить многие процессы, отрицательную динамику и повлечь появление позитивных результатов".

Об этом Report заявил политолог Тофиг Аббасов.

Он напомнил, что в условиях пандемии именно президент Ильхам Алиев инициировал проведение саммита на уровне контактной группы 40 стран с участием руководства ВОЗ и других организаций для обсуждения проблемы с последствиями пандемии коронавируса в странах "третьего мира" и оказания содействия этим государствам.

"Это не секрет, что многие страны испытывают большие трудности, связанные с нехваткой и финансовых средств, и медикаментов, технологий и т.д. Инициатива проведения саммита возымела колоссальный успех, и многие страны Азии, Африки, Латинской Америки воспользовались этой возможностью. В данном случае Азербайджан выступил драйвером для того, чтобы оказать содействие государствам в критическом положении", - заявил Т. Аббасов.

Эксперт также выразил уверенность в приверженности Азербайджана Бандунгским принципам, включающим в себя нормы уважения принципов добрососедства, неприкосновенности границ, уважение суверенитета других государств.

"Азербайджан обратил внимание именно на те основополагающие силы, которые в свое время послужили созданию этой организации и, воспользовавшись собственным опытом, представить сообществу ту систему координации, которая в состоянии обеспечить верховенство норм международного права", - отметил Т. Аббасов.

По мнению политолога, Баку стал активным двигателем в рамках ДН: "Азербайджан блестяще справляется со своей миссией, оправдывает надежды стран-членов "Движения неприсоединения" и создают очень благоприятный прецедент для будущего этой организации".

Напомним, в 2019 году Азербайджан принял председательство в Движении неприсоединения на три года.

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Версия на английском языке Azerbaijan coping brilliantly with its mission in Non-Aligned Movement, expert says

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