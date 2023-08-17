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Эксперт: Армяне направляют наблюдателей ЕС в зоны соприкосновения и провоцируют инциденты

Эксперт: Армяне направляют наблюдателей ЕС в зоны соприкосновения и провоцируют инциденты Армения намеренно направляет наблюдателей Европейского Союза в зоны соприкосновения, чтобы провоцировать инцидент и надеяться на то, что такие случаи будут представлены как нападения на европейцев.
Внешняя политика
17 августа 2023 г. 16:18
Эксперт: Армяне направляют наблюдателей ЕС в зоны соприкосновения и провоцируют инциденты

Армения намеренно направляет наблюдателей Европейского Союза в зоны соприкосновения, провоцируя инциденты и рассчитывая представить их как нападения на миссию европейцев. Ясно, что целью является дезинформация.

Об этом Report заявил ирландский историк и политолог Патрик Волш (Patrick Walsh), комментируя утверждения Минобороны Армении.

По его словам, заявление Армении о том, что 15 августа подразделениями азербайджанской армии был открыт огонь по автомобилю наблюдателей ЕС, патрулировавшим границу на армянской территории, является дезинформацией.

"В данном случае было совершенно очевидно, что наблюдателям ЕС ничего не угрожало, но были выбраны слова и выражения, позволяющие предполагать обратное. Например, армянские СМИ сообщили, что наблюдатели были вынуждены "укрыться". Это была бы естественная реакция любого человека, особенно гражданских лиц, которым показалось, что они слышали стрельбу", - считает Волш.

Политолог отметил, что армяне на протяжении всей своей истории были мастерами искажений, создавая ложные впечатления о реальных событиях.

"Разумеется, все это является частью армянской кампании с желанием интернационализации карабахского вопроса с целью найти некоего "спасателя", фактически любого, будь то европеец, россиянин, иранец и т.д, чтобы не допустить суверенитет Азербайджана в пределах его международно признанных границ", - заключил Патрик Волш.

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