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Эксперт: Армения продолжает свою деструктивную политику, совершая провокации

Эксперт: Армения продолжает свою деструктивную политику, совершая провокации "Тактика обстрелов, совершение провокаций пограничных конфликтов укладывается в канву тех политических задач, которые собирается решить на нынешнем этапе армянское руководство".
Внешняя политика
2 августа 2021 г. 14:49
Эксперт: Армения продолжает свою деструктивную политику, совершая провокации

"Тактика обстрелов, совершение провокаций пограничных конфликтов укладывается в канву тех политических задач, которые собирается решить на нынешнем этапе армянское руководство".

Об этом Report заявил военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, комментируя напряженность на армяно-азербайджанской границе в направлении Нахчывана.

По его словам, Армения не желает решить вопросы, связанные с делимитацией и демаркацией границ, открытием транспортных коммуникаций, также выводом незаконных вооруженных формирований c территории карабахского региона Азербайджана, где сегодня находятся российские миротворцы: "Наоборот, своими действиями пытается втянуть в процесс Европейский Союз, в частности Францию, которая заявляла о готовности отправить вооруженный контингент в Армению с целью обеспечения своего военного присутствия там", - отметил эксперт.

Коротченко считает, что главная проблема заключается в том, что Армения не желает выполнять взятые на себя обязательства по трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020, а также договоренности, которые были достигнуты в ходе январской встречи лидеров России, Азербайджана и Армении в Москве".

Эксперт считает, что деструктивная политика, которая была свойственна Армении на протяжении десятилетий, вновь продолжается. После полного разгрома своей армии и поражения, Армения пытается вновь реанимировать претензии на Карабах, игнорируя существующие реалии: "Но как говорил и президент Азербайджана Ильхам Алиев, карабахского конфликта больше не существует. Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, однако Армения не желает смириться с этим и по-прежнему отказывается подписывать мирный договор и занимается военными провокациями", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyalı ekspert: "Ermənistan təxribatlar törətməklə destruktiv siyasətini davam etdirir"
Версия на английском языке Expert: Armenia continues its destructive policy by committing provocations

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