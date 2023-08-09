Эксперт: Армения продолжает пропаганду в целях ввести в заблуждение международное сообщество

Армения продолжает активную пропаганду в целях ввести в заблуждение международное сообщество.

Армения продолжает активную пропаганду в целях ввести в заблуждение международное сообщество.

Об этом Report заявила американский журналист, аналитик в сфере национальной безопасности, юрист Ирина Цукерман.

По ее словам, международная общественность легко ведется на армянскую пропаганду ввиду искажения фактов о Карабахе и Азербайджане.

"Как результат этого, в то время как международное сообщество поддерживает суверенитет Украины, и признает Донбасс неотъемлемой частью ее территории, Карабах, несмотря на четыре резолюции ООН, по-прежнему представляется в западных СМИ как "спорный" или "оккупированный" регион. В то же время проживающие в Карабахе армяне воспринимаются не как граждане Азербайджана, а как некое отдельное сообщество, которое не может существовать без связей с Арменией", - отметила она.

Эксперт подчеркнула, что в случае с Украиной имелись общедоступные видео- и фото-свидетельства [о переброске военных грузов в Донецкую и Луганскую области Украины], и Москве было сложно отрицать свою причастность к этому.

Однако, в вопросе Азербайджана и Армении международное сообщество находится под впечатлением (или делает вид, что находится), что Лачынская дорога заблокирована, несмотря на отсутствие доказательств этого.

"Армянское лобби успешно продвигает эту версию. Содействие в этом оказывают "авторитетные" западные источники, в том числе связанные с Атлантическим советом. Они распространяют дезинформацию и искажают факты таким образом, что для доверчивых слушателей все это звучит крайне правдоподобно", - отметила Цукерман.

По мнению аналитика, для решения проблемы было бы целесообразным сделать четкие спутниковые снимки и наглядно продемонстрировать, что именно происходит в приграничной зоне.

"Армянская пропаганда работает лишь благодаря тому, что в течение десятилетий западные СМИ намеренно искажают факты и распространяют дезинформацию, тем самым вводя людей в заблуждение. В качестве примера можно привести использование устаревшего топонима "Нагорный Карабах" и публикации вымышленных историй о Второй Карабахской войне", - заключила она.