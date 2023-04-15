Эксперт: Армения не способна обеспечить безопасное проведение международных мероприятий

Армения не может обеспечить безопасное проведение международных мероприятий после инцидента с сожжением флага.

Армения не способна обеспечить безопасное проведение международных мероприятий, о чем свидетельствует инцидент с сожжением флага Азербайджана на церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике.

Об этом Report заявил эксперт по Ближнему Востоку, Центральной Азии, Азербайджану и Африке Кайсер Наваб.

Он осудил сегодняшний акт сожжения азербайджанского флага на чемпионате Европы в Ереване.

"Подобные акты неуважения к национальным символам страны неприемлемы и противоречат духу честной игры и спортивного поведения. Важно помнить, что спорт не должен использоваться как площадка для обсуждения политических или конфликтных вопросов. Спортсмены и зрители должны иметь возможность получать удовольствие от спортивных мероприятий без какой-либо дискриминации или насилия по признаку их национальной или этнической принадлежности", - сказал эксперт.

По его словам, международное сообщество должно обратить внимание на этот инцидент и выступить против любых актов насилия или агрессии в отношении спортсменов или национальных символов.

"Этот инцидент подчеркивает необходимость мира и согласия между народами.... Спорт может быть инструментом, способствующим проявлению уважения и взаимопонимания между нациями", - отметил он.

Кроме того, Наваб обратил внимание на то, что в Армении крайне редко проводятся международные мероприятия, и подметил, что для принимающих стран крайне важно обеспечить безопасность и благополучие всех участников и зрителей, независимо от их национальности или этнической принадлежности.