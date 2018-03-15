Экс-спикер парламента Израиля: Ни в коем случае нельзя поощрять сепаратизм

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ "Современные государства должны разработать четкий механизм, предоставляющий каждому меньшинству свободу вероисповедания, идеалов и взглядов".

Как сообщает Report, об этом заявила бывший спикер парламента Израиля Далиа Ицик на панельной сессии в рамках VI Глобального Бакинского форума.

Она отметила, что конечно же, это все должно быть реализовано с учетом правовых норм государств. "Ни в коем случае нельзя поощрять сепаратизм", - подчеркнула она.