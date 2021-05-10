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Экс-советник Гейдара Алиева: Он всегда все знал и принимал правильные решения

Экс-советник Гейдара Алиева: Он всегда все знал и принимал правильные решения «Я наблюдал за Гейдаром Алиевичем после нашего с ним знакомства. Он мне нравился. Когда он переехал в Москву, и мы с ним познакомились, у нас такая тяга появилась друг к другу. Он был очень внимательным и влезал в тонкость проблемы».
Внешняя политика
10 мая 2021 г. 19:57
Экс-советник Гейдара Алиева: Он всегда все знал и принимал правильные решения
Гейдар Алиев

«Я наблюдал за Гейдаром Алиевичем после нашего с ним знакомства. Он мне нравился. Когда он переехал в Москву, и мы с ним познакомились, у нас такая тяга появилась друг к другу. Он был очень внимательным и влезал в тонкость проблемы».

Об этом российскому бюро Report заявил государственный советник первого класса, доктор экономических наук Виктор Пресняков.

По словам советника, Гейдар Алиевич был человеком совсем другого склада: «У него было глобальное мышление в рамках страны и не только. Он знал и технологии, и экономику. Это меня в нем поражало. Он жил в тяжелые годы, но двигался поступательно. Он всегда все знал и принимал правильные решения».

Личного водителя Владимира Тупицына связывают с именем Гейдара Алиева приятные воспоминания: «Я работал с Гейдаром Алиевичем с того дня, как он приехал в Москву. Он был человеком, который знал свою страну, он был осведомлён обо всем. Где бы мы с ним ни были, он останавливался добродушно побеседовать с людьми. Создавалось впечатление, будто бы он родной отец государства. Мне повезло работать с таким человеком».

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