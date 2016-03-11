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    Экс-президент Украины: Азербайджан является лидером региона, эта страна обладает сильным потенциалом

    Украинцы всегда считали Азербайджан близким другом

    Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ "Азербайджан является лидером региона, эта страна обладает сильным потенциалом и большими возможностями и, естественно, Украина всегда заинтересована в развитии отношений с Азербайджаном".

    Как сообщает Report, об этом журналистам в Баку заявил экс-президент Украины Виктор Ющенко.

    Он отметил, что не только государство Украина, но и весь украинский народ считает Азербайджан близким другом: "В этом вопросе большую роль играют также азербайджанцы, проживающие в Украине, и принимающие активное участие в жизни страны. В Украине, как и в Азербайджане, высоко ценятся мультикультурализм, сосуществование этнических народов. Например, образцом мультикультурализма в стране является то, что сегодня у нас функционирует Ассамблея народов Украины, главой которой является руководитель азербайджанской общины Ровшан Тагиев. За счет руководства Р.Тагиева проживающие в Украине этнические народы выступают с интересными предложениями относительно решения проблем, с которыми столкнулась страна, гуманитарной помощи в зону военных действий, в целом, в общественно-политических вопросах".

    В.Ющенко подчеркнул, что высоко ценит сотрудничество Азербайджана с Европой и считает Азербайджан самым важным партнером Европы. 

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