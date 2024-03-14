Экс-президент Сербии: Необходимо сосредоточиться на поиске решений по предотвращению конфликтов в мире

В современном мире наблюдается множество конфликтов, которые негативно сказываются на различных аспектах жизни.

В современном мире наблюдается множество конфликтов, которые негативно сказываются на различных аспектах жизни.

Как передает Report, об этом заявил экс-президент Сербии Борис Тадич на панельной дискуссии в рамках XI Глобального Бакинского форума.

По словам политика, в этой связи мировое сообщество должно сосредоточить внимание на поиске практических решений по предотвращению конфликтов в будущем.

"Последствия войн в Израиле, Украине, Йемене наблюдаются практически во всем мире. Всегда в ходе и после конфликтов мы думаем о том, как восстановить инфраструктуру, как помочь жертвам войны, но не думаем о том, что нам следует предпринять, чтобы не допустить повторения подобных инцидентов в будущем. Образование в этом вопросе, по-моему мнению, является ключевым моментом, причем не только образование молодого поколения, но и образование политиков",- сказал он.