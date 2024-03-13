Экс-президент Сербии: На Бакинском глобальном форуме обсуждаются очень важные темы

Ежегодно на Глобальном Бакинском форуме обсуждаются очень важные темы.
Как передает Report, об этом заявил бывший президент Сербии Борис Тадич на пресс-конференции, посвященной XI Глобальному Бакинскому форуму.
"В этом году мы собираемся обсудить глобальные проблемы и попытаться найти пути их решения. Особенно острые и кровавые конфликты, которые происходят в наши дни, в частности, в секторе Газа, Украине и Йемене, могут подорвать архитектуру мира", - сказал он.
Тадич также выразил надежду, что в следующем году в мире не возникнет новых очагов конфликтов.