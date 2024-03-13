О нас

Экс-президент Сербии: На Бакинском глобальном форуме обсуждаются очень важные темы

Экс-президент Сербии: На Бакинском глобальном форуме обсуждаются очень важные темы Ежегодно на Глобальном Бакинском форуме обсуждаются очень важные темы.
Внешняя политика
13 марта 2024 г. 17:24
Экс-президент Сербии: На Бакинском глобальном форуме обсуждаются очень важные темы

Ежегодно на Глобальном Бакинском форуме обсуждаются очень важные темы.

Как передает Report, об этом заявил бывший президент Сербии Борис Тадич на пресс-конференции, посвященной XI Глобальному Бакинскому форуму.

"В этом году мы собираемся обсудить глобальные проблемы и попытаться найти пути их решения. Особенно острые и кровавые конфликты, которые происходят в наши дни, в частности, в секторе Газа, Украине и Йемене, могут подорвать архитектуру мира", - сказал он.

Тадич также выразил надежду, что в следующем году в мире не возникнет новых очагов конфликтов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Serbiyanın keçmiş Prezidenti: Qlobal Bakı Forumunda çox mühüm mövzular müzakirə olunur

Самое важное

Воспитавшие оставшегося без родителей ребенка женщины смогут досрочно выйти на пенсию
Воспитавшие оставшегося без родителей ребенка женщины смогут досрочно выйти на пенсию
13 марта 2024 г. 16:35
Президент Ильхам Алиев поздравил Папу Римского
Президент Ильхам Алиев поздравил Папу Римского
13 марта 2024 г. 11:07
Президент: Транскаспийский транспортный маршрут сегодня полностью раскрывает свой потенциал
Президент: Транскаспийский транспортный маршрут сегодня полностью раскрывает свой потенциал
11 марта 2024 г. 19:46
Лидер Казахстана приветствовал усилия Азербайджана по дальнейшему развитию энергетических систем стран региона
Лидер Казахстана приветствовал усилия Азербайджана по дальнейшему развитию энергетических систем стран региона
10 марта 2024 г. 11:09
Касым-Жомарт Токаев: Результаты голосования подтвердили, что лидера Азербайджана поддерживает народ
Касым-Жомарт Токаев: Результаты голосования подтвердили, что лидера Азербайджана поддерживает народ
10 марта 2024 г. 10:44
Азербайджан требует освобождения оккупированных Арменией сел
Азербайджан требует освобождения оккупированных Арменией сел
9 марта 2024 г. 15:34
Президент Азербайджана: В XXI веке не должно быть места исламофобии, ксенофобии и расизму
Президент Азербайджана: В XXI веке не должно быть места исламофобии, ксенофобии и расизму
8 марта 2024 г. 10:17
Президент Украины поздравил Ильхама Алиева
Президент Украины поздравил Ильхама Алиева
7 марта 2024 г. 18:45
Вице-премьеры Азербайджана и Армении провели очередную встречу на границе
Вице-премьеры Азербайджана и Армении провели очередную встречу на границе
7 марта 2024 г. 18:12
Президент назначил спецпредставителя в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах
Президент назначил спецпредставителя в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах
7 марта 2024 г. 13:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi