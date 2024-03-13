Экс-президент Сербии: На Бакинском глобальном форуме обсуждаются очень важные темы

Ежегодно на Глобальном Бакинском форуме обсуждаются очень важные темы.

Ежегодно на Глобальном Бакинском форуме обсуждаются очень важные темы.

Как передает Report, об этом заявил бывший президент Сербии Борис Тадич на пресс-конференции, посвященной XI Глобальному Бакинскому форуму.

"В этом году мы собираемся обсудить глобальные проблемы и попытаться найти пути их решения. Особенно острые и кровавые конфликты, которые происходят в наши дни, в частности, в секторе Газа, Украине и Йемене, могут подорвать архитектуру мира", - сказал он.

Тадич также выразил надежду, что в следующем году в мире не возникнет новых очагов конфликтов.