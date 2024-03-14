Экс-президент Сербии: Мир стоит на пороге ядерной войны

Бывший президент Сербии Борис Тадич призвал к совместным усилиям для прекращения военного конфликта между палестинским движением ХАМАС и Израилем.

Бывший президент Сербии Борис Тадич призвал к совместным усилиям для прекращения военного конфликта между палестинским движением ХАМАС и Израилем.

Как сообщает Report, об этом Тадич заявил журналистам на полях Глобального Бакинского форума.

Тадич также заявил, что важно предотвратить возникновение новых конфликтов в регионе в будущем.

Политик отметил, что Сербия на протяжении истории также переживала вооруженные конфликты: "Мы всегда считаем себя жертвами. Однако в истории были моменты, когда мы допускали жестокие действия, например, во время войны в бывшей Югославии. Мы должны быть честны и самокритичны. Я опасаюсь, что вспышка конфликта в Газе является результатом действий обоих сторон. Экстремисты есть как среди израильтян, так и среди палестинцев. Положить конец конфликту не удастся без вмешательства международного сообщества. Мы должны подумать о будущем".

По словам Тадича, мир сегодня столкнулся угрозой ядерной войны, и война между РФ и Украиной обостряет ситуацию. В ядерной войне не может быть победителей, проигравшими окажутся все, добавил он.