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Экс-президент Сербии: Мир стоит на пороге ядерной войны

Экс-президент Сербии: Мир стоит на пороге ядерной войны Бывший президент Сербии Борис Тадич призвал к совместным усилиям для прекращения военного конфликта между палестинским движением ХАМАС и Израилем.
Внешняя политика
14 марта 2024 г. 15:31
Экс-президент Сербии: Мир стоит на пороге ядерной войны

Бывший президент Сербии Борис Тадич призвал к совместным усилиям для прекращения военного конфликта между палестинским движением ХАМАС и Израилем.

Как сообщает Report, об этом Тадич заявил журналистам на полях Глобального Бакинского форума.

Тадич также заявил, что важно предотвратить возникновение новых конфликтов в регионе в будущем.

Политик отметил, что Сербия на протяжении истории также переживала вооруженные конфликты: "Мы всегда считаем себя жертвами. Однако в истории были моменты, когда мы допускали жестокие действия, например, во время войны в бывшей Югославии. Мы должны быть честны и самокритичны. Я опасаюсь, что вспышка конфликта в Газе является результатом действий обоих сторон. Экстремисты есть как среди израильтян, так и среди палестинцев. Положить конец конфликту не удастся без вмешательства международного сообщества. Мы должны подумать о будущем".

По словам Тадича, мир сегодня столкнулся угрозой ядерной войны, и война между РФ и Украиной обостряет ситуацию. В ядерной войне не может быть победителей, проигравшими окажутся все, добавил он.

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Версия на английском языке Former president of Serbia: The world is on the verge of a nuclear war
Версия на азербайджанском языке Serbiyanın eks-prezidenti: Hazırda dünya nüvə müharibəsi təhlükəsi ilə üz-üzədir

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