Экс-президент: На Европейский Союз больше нет надежды

"Европейский Союз должен проявить заинтересованность в вопросе разделения дна Каспийского моря".

"Европейский Союз должен проявить заинтересованность в вопросе разделения дна Каспийского моря".

Как сообщает Report, об этом в ходе выступления на панельной дискуссии "Оценка Западных Балкан: путь вперед", состоявшейся в рамках VIII Глобального Бакинского форума, заявил экс-президент Сербии Борис Тадич.

Коснувшись вопроса решения нагорно-карабахского конфликта, он отметил: "Конфликт был решен военным путем, что изменило ситуацию в регионе".

Экс-президент заявил, что страны ЕС не могут выйти из экономического кризиса: "Страны ЕС пережили миграционный кризис. Это привело к сложной политической ситуации в ЕС".

B.Тадич отметил, что ЕС не намерен расширяться в сторону Западных Балкан: "ЕС столкнулся со стратегическими проблемами. На эту структуру больше нет надежды".