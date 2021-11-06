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Экс-президент: На Европейский Союз больше нет надежды

Экс-президент: На Европейский Союз больше нет надежды "Европейский Союз должен проявить заинтересованность в вопросе разделения дна Каспийского моря".
Внешняя политика
6 ноября 2021 г. 14:11
Экс-президент: На Европейский Союз больше нет надежды

"Европейский Союз должен проявить заинтересованность в вопросе разделения дна Каспийского моря".

Как сообщает Report, об этом в ходе выступления на панельной дискуссии "Оценка Западных Балкан: путь вперед", состоявшейся в рамках VIII Глобального Бакинского форума, заявил экс-президент Сербии Борис Тадич.

Коснувшись вопроса решения нагорно-карабахского конфликта, он отметил: "Конфликт был решен военным путем, что изменило ситуацию в регионе".

Экс-президент заявил, что страны ЕС не могут выйти из экономического кризиса: "Страны ЕС пережили миграционный кризис. Это привело к сложной политической ситуации в ЕС".

B.Тадич отметил, что ЕС не намерен расширяться в сторону Западных Балкан: "ЕС столкнулся со стратегическими проблемами. На эту структуру больше нет надежды".

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Версия на английском языке Former president: No more hope for EU
Версия на азербайджанском языке Sabiq prezident: "Artıq Avropa İttifaqına ümid qalmayıb"

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