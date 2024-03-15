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Экс-президент Монголии: Запрет ядерного оружия откроет путь к светлому будущему

Экс-президент Монголии: Запрет ядерного оружия откроет путь к светлому будущему
Внешняя политика
15 марта 2024 г. 18:27
Экс-президент Монголии: Запрет ядерного оружия откроет путь к светлому будущему

Запрет на ядерное оружие откроет путь к светлому будущему.

Как сообщает Report, об этом бывший президент Монголии Намбарын Энхбаяр заявил на VII панельной дискуссии XI Глобального Бакинского форума на тему "Восстановление разрозненного мира".

По его словам, отказ от ядерного оружия является важным решением для будущего всего мира.

"Мы чувствуем себя заложниками крупных держав. Небольшие страны должны возвысить свой голос. Запрет ядерного оружия откроет путь к светлому будущему. Единственный выход из сегодняшних трудностей - это мир. Совет Безопасности ООН должен быть более ответственным. Мы должны жить в многополярном мире", - заявил Намбарын Энхбаяр.

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Версия на английском языке Mongolia's ex-president: Banning nuclear weapons to open way to bright future
Версия на азербайджанском языке Monqolustanın eks-prezidenti: Nüvə silahlarının qadağan olunması parlaq gələcəyə yol açacaq

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