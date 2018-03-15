Экс-президент Молдовы: Азербайджан устойчиво развивается на протяжении многих лет

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ "Азербайджан устойчиво развивается на протяжении многих лет".

Как сообщает Report, об этом на панели "Большинство против Меньшинства" в рамках VI Глобального Бакинского форума заявил экс-президент Молдовы Петр Лучинский.

По его словам, следует выработать механизм, чтобы во власть приходили образованные, честные люди. Приведя Азербайджан в качестве положительного примера, он отметил, что от этого напрямую зависит развитие страны.

"История знает немало случаев, когда те самые "посторонние" люди, становясь у руля государств, негативно влияют на международную политическую панораму", - добавил политик.