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Экс-президент Молдовы: Азербайджан успешно справился с пандемией

Экс-президент Молдовы: Азербайджан успешно справился с пандемией Об этом Report заявил бывший президент Молдовы Петру Лучински.
Внешняя политика
17 июня 2022 г. 17:05
Экс-президент Молдовы: Азербайджан успешно справился с пандемией

Азербайджан достаточно успешно справился с пандемией по сравнению с другими странами.

Об этом Report заявил бывший президент Молдовы Петру Лучински.

По его словам, последствия пандемии были обсуждены в рамках панели на IX Глобальном Бакинском форуме.

"Выступление министра здравоохранения сегодня очень хорошо отобразило ситуацию в Азербайджане. Распространение СOVID-19 можно эффективно пресечь при условии координированных действий системы здравоохранения, власти и общества. Когда власть работает в контакте с обществом, с населением, то это всегда дает лучшие результаты. В этом залог успеха", - заявил Лучинский.

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Версия на английском языке Former President of Moldova: ”Azerbaijan successfully overcame the pandemic”
Версия на азербайджанском языке Moldovanın sabiq Prezidenti: “Azərbaycan pandemiyanın öhdəsindən uğurla gəldi”

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