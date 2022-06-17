Экс-президент Молдовы: Азербайджан успешно справился с пандемией

Об этом Report заявил бывший президент Молдовы Петру Лучински.

Азербайджан достаточно успешно справился с пандемией по сравнению с другими странами.

Об этом Report заявил бывший президент Молдовы Петру Лучински.

По его словам, последствия пандемии были обсуждены в рамках панели на IX Глобальном Бакинском форуме.

"Выступление министра здравоохранения сегодня очень хорошо отобразило ситуацию в Азербайджане. Распространение СOVID-19 можно эффективно пресечь при условии координированных действий системы здравоохранения, власти и общества. Когда власть работает в контакте с обществом, с населением, то это всегда дает лучшие результаты. В этом залог успеха", - заявил Лучинский.