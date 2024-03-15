Экс-президент Литвы: Лидерство западных стран приводит к прокси-войнам

Лидерство западных стран приводит к прокси-войнам.

Лидерство западных стран приводит к прокси-войнам.

Как сообщает Report, об этом сказала бывший президент Литвы Даля Грибаускайте на седьмой панельной дискуссии XI Глобального Бакинского форума на тему "Восстановление разрозненного мира".

По ее словам, вопрос лидерства в мире ставится под сомнение.

"Сегодня лидеры в мире не понимают своей ответственности. Это фактически ставит нас в сложную ситуацию. Мы ясно видим, что негативное лидерство западных стран приводит к прокси-войнам. В Европе, на Ближнем Востоке, в вопросах лидерства и безопасности существуют пробелы".