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Экс-президент Латвии призвал повысить взнос за членство в ВОЗ

Экс-президент Латвии призвал повысить взнос за членство в ВОЗ "Всемирная организация здравоохранения – очень важная организация. Мы увидели это во время пандемии. Каждый регион, страна нуждается в ВОЗ".
Внешняя политика
17 июня 2022 г. 11:09
Экс-президент Латвии призвал повысить взнос за членство в ВОЗ

"Всемирная организация здравоохранения – очень важная организация. Мы увидели это во время пандемии. Каждый регион, страна нуждается в ВОЗ".

Как сообщает Report, об этом экс-президент Латвии Валдис Затлерс сказал на панели под названием "Управление глобальным здравоохранением" в рамках IX Глобального бакинского форума.

По его словам, вакцинация - общественный вопрос: "В связи с этим политики должны собраться и принять единое решение. Мы не должны забывать про антивакцинную пропаганду. Говорили, что вакцина не прошла испытания. Мы должны постоянно говорить с населением. Иначе мы не будем готовы к очередной пандемии и в итоге проиграем. Следует повысить взнос за членство в ВОЗ каждой страны в соответствии с ВВП. Таким образом, бедные страны не будут забыты".

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