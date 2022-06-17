Экс-президент Латвии призвал повысить взнос за членство в ВОЗ

"Всемирная организация здравоохранения – очень важная организация. Мы увидели это во время пандемии. Каждый регион, страна нуждается в ВОЗ".

"Всемирная организация здравоохранения – очень важная организация. Мы увидели это во время пандемии. Каждый регион, страна нуждается в ВОЗ".

Как сообщает Report, об этом экс-президент Латвии Валдис Затлерс сказал на панели под названием "Управление глобальным здравоохранением" в рамках IX Глобального бакинского форума.

По его словам, вакцинация - общественный вопрос: "В связи с этим политики должны собраться и принять единое решение. Мы не должны забывать про антивакцинную пропаганду. Говорили, что вакцина не прошла испытания. Мы должны постоянно говорить с населением. Иначе мы не будем готовы к очередной пандемии и в итоге проиграем. Следует повысить взнос за членство в ВОЗ каждой страны в соответствии с ВВП. Таким образом, бедные страны не будут забыты".