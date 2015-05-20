​Экс-президент Латвии: Международное сообщество не способно в нынешних условиях урегулировать замороженные конфликты

Рига. 20 мая. REPORT.AZ/ Международное сообщество не способно в нынешних условиях урегулировать замороженные конфликты.

Об этом, отвечая на вопрос Report, заявила бывший президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга.

"Я боюсь, что позиция международного сообщества касательно разрешения замороженных конфликтов очень слаба. Существует Минская Группа ОБСЕ, которая была создана для разрешения нагорно-карабахского конфликта и разрешения ситуации с оккупированными Арменией территориями Азербайджана еще с начала обретения этими странами независимости. Есть страны, которые вовлечены в урегулирование этого конфликта, однако прошло уже более 20 лет и ситуация остается прежней, и нет абсолютно никакого прогресса в его урегулировании", - заявила экс-президент Латвии.

Она напомнила, что не было достигнуто определенного прогресса и в урегулировании приднестровского конфликта и конфликта в Грузии.

По ее словам, в Украине имеет место оккупация другой страной и тому существует большое количество доказательств.

"С момента когда Россия заняла место постоянного члена в Совете безопасности ООН мы не можем надеяться и на ООН в разрешении подобных ситуаций.

Боюсь, что в 2015 году международное сообщество находится не в лучшей форме для урегулирования замороженных конфликтов. Потому что одна из стран имеет право вето в Совбезе ООН", - заявила Вике-Фрейберга.