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    Экс-президент Латвии: Глобальный форум в Баку - полезная платформа для молодых лидеров

    Валдис Затлерс: У Баку богатый опыт в проведении подобных мероприятий© Report.az

    Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ "Форум молодых лидеров  - это место, где молодежь встречается с опытом людей различных культур различных стран".

    Как сообщает Report, об этом журналистам в рамках Форума молодых лидеров в Баку сказал экс-президент Латвии Валдис Затлерс.

    "Благодаря этому мероприятию мы пытаемся определить их роль в этом очень разнообразном мире и Баку одно из самых лучших мест для этого, так как у города есть богатый опыт в проведении подобных международных мероприятий. Это начало новой идеи, с подключением сюда молодых людей", - сказал он, отметив, что  форум в Баку является полезной площадкой для обмена опытом.

    В. Затлерс выразил надежду, что после форума в Азербайджане его участники  встретятся снова, но уже как опытные люди, лидеры своих стран. 

    Отметим, что на Глобальном форуме молодых лидеров, открывшемся сегодня в Баку и проходящего при поддержке Госкомитета по работе с диаспорой и организационной поддержке Международного центра Низами Гянджеви,  участвуют около 50-ти ведущих молодых лидеров и исследователей со всего мира и около 20 высокопоставленных гостей.

    Для участия на форуме прибыли дети президентов Македонии, Черногории, и бывших президентов и премьер-министров Албании, Андорры, Боснии и Герцеговины, Латвии, Украины.

    Здесь будут организованы дебаты, проведут обсуждения по темам "Что такое для меня лидерство?", "Как можно изучить лидерство?" и "Отличается ли лидерство женщин и мужчин?", "Показывает ли культура разные пути". Форум продлится до 24 августа.

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