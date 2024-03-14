О нас

Экс-президент Латвии: Азербайджан ведет образцовую сбалансированную политику

Экс-президент Латвии: Азербайджан ведет образцовую сбалансированную политику Политический курс Азербайджана является образцом сбалансированной политики.
Внешняя политика
14 марта 2024 г. 16:02
Экс-президент Латвии: Азербайджан ведет образцовую сбалансированную политику

Политический курс Азербайджана является образцом сбалансированной внешней политики.

Как сообщает Report, об этом экс-президент Латвии Валдис Затлерс заявил на панельной дискуссии в рамках XI Глобального Бакинского форума.

По его словам, Азербайджану удается сохранять добрососедские отношения со странами региона, и даже с теми, которые являются крупными мировыми державами.

"Данная сбалансированная внешняя политика увенчалась успехом. Считаю, что другие страны по всему миру должны воспользоваться примером Азербайджана", - сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Former president of Latvia: Azerbaijan pursues exemplary balanced policy
Версия на азербайджанском языке Latviyanın keçmiş Prezidenti: Azərbaycan nümunəvi balanslaşdırılmış siyasət yürüdür

Экслюзивные новости

Наринен: Поддержка стран региона будет способствовать миру между Баку и Ереваном
Наринен: Поддержка стран региона будет способствовать миру между Баку и Ереваном
14 марта 2024 г. 15:07
Фрумери: Швеция готова содействовать COP29 для ускорения действий по климату
Фрумери: Швеция готова содействовать COP29 для ускорения действий по климату
13 марта 2024 г. 15:00
Посол по климату: Швеция работает над правовой базой по стимулированию зеленого перехода
Посол по климату: Швеция работает над правовой базой по стимулированию зеленого перехода
13 марта 2024 г. 14:30
Маттиас Фрумери: Надеемся на импульс со стороны COP29 на разработку новых климатических планов
Маттиас Фрумери: Надеемся на импульс со стороны COP29 на разработку новых климатических планов
13 марта 2024 г. 14:02
Посол по климату: Швеция готова поддержать Азербайджан для успеха COP29
Посол по климату: Швеция готова поддержать Азербайджан для успеха COP29
13 марта 2024 г. 12:08
Сербский политолог: ЕС продолжает оказывать давление на Сербию из-за выборов
Сербский политолог: ЕС продолжает оказывать давление на Сербию из-за выборов
12 марта 2024 г. 13:46
Надежда Кокотович: Азербайджан может стимулировать актуальные дискуссии на СОР29
Надежда Кокотович: Азербайджан может стимулировать актуальные дискуссии на СОР29
11 марта 2024 г. 15:06
Аббат Жангирханулы: Казахстан заинтересован в совместном исследовании Каспия
Аббат Жангирханулы: Казахстан заинтересован в совместном исследовании Каспия
11 марта 2024 г. 14:33
Даниэль де Руи: Важно оказывать финансовую поддержку в борьбе с исламофобией
Даниэль де Руи: Важно оказывать финансовую поддержку в борьбе с исламофобией
9 марта 2024 г. 17:40
Президент EDARA: Борьба с исламофобией должна вестись посредством диалога
Президент EDARA: Борьба с исламофобией должна вестись посредством диалога
9 марта 2024 г. 15:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi