Экс-президент Латвии: Азербайджан ведет образцовую сбалансированную политику

Политический курс Азербайджана является образцом сбалансированной политики.

Политический курс Азербайджана является образцом сбалансированной внешней политики.

Как сообщает Report, об этом экс-президент Латвии Валдис Затлерс заявил на панельной дискуссии в рамках XI Глобального Бакинского форума.

По его словам, Азербайджану удается сохранять добрососедские отношения со странами региона, и даже с теми, которые являются крупными мировыми державами.

"Данная сбалансированная внешняя политика увенчалась успехом. Считаю, что другие страны по всему миру должны воспользоваться примером Азербайджана", - сказал он.