Экс-президент Хорватии: Вопрос о защите мира от пандемий все еще остается открытым

Вопрос о защите мира от пандемий в будущем все еще остается открытым.

Вопрос о защите мира от пандемий в будущем все еще остается открытым.

Как сообщает Report, об этом заявила экс-президент Хорватии, бывший заместитель генерального секретаря НАТО Колинда Грабар-Китарович на панельной дискуссии XI Глобального Бакинского форума на тему "Восстановление раздробленного мира".

По ее словам, после начала российско-украинской войны о коронавирусе позабыли: "Однако вирус все еще существует. Происходящие в мире процессы не исключают очередные пандемии. Но нам неизвестно, когда и где это произойдет и чем обернется".

Экс-президент Хорватии добавила, что нет окончательного решения относительно вопроса о том, как распорядиться средствами, выделенными на противодействие пандемии: "Нам нужно над этим поработать. Также вызывает обеспокоенность неравномерное распределение вакцин по всему миру".