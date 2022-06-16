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Экс-президент Хорватии: Конфликт в Украине имеет потенциал разрастания

Экс-президент Хорватии: Конфликт в Украине имеет потенциал разрастания Война в Украине имеет потенциал расширения и разрастания.
Внешняя политика
16 июня 2022 г. 14:45

Война в Украине имеет потенциал расширения и разрастания.

Как передает Report, об этом заявила экс-президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, выступая на IX Глобальном Бакинском форуме.

По ее словам, данный конфликт определит отношение к России. При этом, необходимо поддерживать диалог с РФ о мире.

"Наша задача - защитить Украину, не начав войну с Россией. Никто не хочет войну с Россией и разрастания этого конфликта на другие регионы ", - сказала она.

Колинда Грабар-Китарович отметила, что цены на энергоносители уже растут и ожидается энергетический кризис.

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