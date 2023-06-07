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Экс-президент Хорватии: Готовы делиться с Азербайджаном опытом в сфере разминирования

Экс-президент Хорватии: Готовы делиться с Азербайджаном опытом в сфере разминирования Хорватия, которая также страдала от минной проблемы, готова делиться с Азербайджаном своим опытом по разминированию.
Внешняя политика
7 июня 2023 г. 10:33
Экс-президент Хорватии: Готовы делиться с Азербайджаном опытом в сфере разминирования

Хорватия, которая также страдала от минной проблемы, готова делиться с Азербайджаном своим опытом по разминированию.

Как сообщает Report, об этом экс-президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович заявила в ходе мероприятия на тему "Реконструкция, примирение и интеграция: Энергетика, экономика, окружающая среда и равенство" по видеообращению.

По ее словам, одним из ключевых аспектов успеха Хорватии в решении этой проблемы было использование помощи международного сообщества, а также координация органов власти.

Колинда Грабар-Китарович также подчеркнула, что президент Азербайджана Ильхам Алиев в этой связи играет решающую роль и предпринимает правильные шаги по разминированию и восстановлению освобожденных территорий страны.

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Версия на азербайджанском языке Xorvatiyanın sabiq prezidenti: “Azərbaycanla minatəmizləmə təcrübəsini bölüşməyə hazırıq”

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