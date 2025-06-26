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Экс-президент Генассамблеи ООН представила поэму о Низами Гянджеви на Лондонской климатической неделе

Экс-президент Генассамблеи ООН представила поэму о Низами Гянджеви на Лондонской климатической неделе Экс-президент Генассамблеи ООН представила поэму о Низами Гянджеви на Лондонской климатической неделе
Внешняя политика
26 июня 2025 г. 21:14
Экс-президент Генассамблеи ООН представила поэму о Низами Гянджеви на Лондонской климатической неделе

Член Международного центра Низами Гянджеви, бывший президент Генеральной Ассамблеи ООН Мария Фернанда Эспиноса в рамках Лондонской климатической недели представила специальную поэму, посвящённую великому мыслителю Низами Гянджеви и отражающую гармонию между человеком и природой.

Как сообщает Report, в своем выступлении Эспиноса подчеркнула, что в произведениях Низами Гянджеви с глубокой философской точностью выражена идея ответственности человека перед природой и необходимости жить в согласии с вселенной.

"Эти послания особенно актуальны сегодня - в эпоху климатического кризиса", — отметила она.

Лондонская климатическая неделя считается одной из ключевых платформ по формированию глобальной климатической повестки. В мероприятиях участвуют представители правительств, международных организаций, бизнеса и гражданского общества, что подчёркивает важность коллективных усилий в борьбе с изменением климата.

Международный центр Низами Гянджеви второй год подряд выступает партнёром климатической недели. Центр активно участвует в развитии климатической дипломатии, делится опытом, накопленным во время подготовки к COP29 в Азербайджане, и вносит вклад в процесс COP30.

Поэма, представленная Эспиносой, стала не просто литературным произведением, а призывом — к примирению человека с природой и коллективной ответственности за устойчивое будущее.

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Версия на азербайджанском языке London İqlim Həftəsi çərçivəsində yüksək səviyyəli tədbirdə Nizami Gəncəviyə həsr olunmuş poema təqdim edilib

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