Экс-президент Черногории: ЕС переживает непростые времена

На сегодняшний день Европейский Союз переживает непростые времена.

На сегодняшний день Европейский Союз переживает непростые времена.

Как передает Report, об этом заявил экс-президент Черногории Мило Джуканович в ходе панельной дискуссии Xl Глобального Бакинского форума на тему "Восстановление разрозненного мира".

По его словам, исход стоящих сегодня перед ЕС задач повлияет на его конкурентоспособность в геополитическом контексте.

"Что касается войны в Украине - это, по сути, не что иное как отказ России принять выбор Украины на ее собственном пути развития. Более того, эта война России против Запада, европейских ценностей", - сказал экс-президент.

Джуканович подчеркнул, что вдобавок к войне в Украине, сейчас в европейских странах наблюдаются различные кризисы, которые демонстрируют огромную дыру в вопросе обеспечения безопасности этих стран.