Экс-президент Черногории: Для достижения мира между Баку и Ереваном необходима поддержка международного сообщества

Для достижения мира в ближайшее время Армении необходимо признать Карабах неотъемлемой частью Азербайджана.
Как передает Report, об этом экс-президент Черногории Филип Вуянович заявил на мероприятии на тему "Реконструкция, примирение и интеграция: Энергетика, экономика, окружающая среда и капитал" в Шуше.
По его словам, для достижения мира также необходима помощь международного сообщества.
Вуянович также подчеркнул важность возвращения бывших вынужденных переселенцев на освобожденные территории Азербайджана.