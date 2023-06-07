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Экс-президент Черногории: Для достижения мира между Баку и Ереваном необходима поддержка международного сообщества

Экс-президент Черногории: Для достижения мира между Баку и Ереваном необходима поддержка международного сообщества Для достижения мира в ближайшее время Армении необходимо признать Карабах неотъемлемой частью Азербайджана.
Внешняя политика
7 июня 2023 г. 15:10
Экс-президент Черногории: Для достижения мира между Баку и Ереваном необходима поддержка международного сообщества

Для достижения мира в ближайшее время Армении необходимо признать Карабах неотъемлемой частью Азербайджана.

Как передает Report, об этом экс-президент Черногории Филип Вуянович заявил на мероприятии на тему "Реконструкция, примирение и интеграция: Энергетика, экономика, окружающая среда и капитал" в Шуше.

По его словам, для достижения мира также необходима помощь международного сообщества.

Вуянович также подчеркнул важность возвращения бывших вынужденных переселенцев на освобожденные территории Азербайджана.

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