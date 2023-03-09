Экс-президент Болгарии: Я очень рад быть в Баку

Я был другом и партнером Президента Азербайджана Ильхама Алиева более 10 лет.

Очень рад быть в Баку, а также помогать развитию двусторонних отношений и торговли между Болгарией и Азербайджаном

Как передает Report, об этом журналистам заявил бывший президент Болгарии Росен Плевнелиев.

"Сегодня я горд, что являюсь членом правления центра Низами Гянджеви"- сказал экс-президент.

Сегодня в столице Азербайджана начал работу X Глобальный Бакинский форум "Мир сегодня: вызовы и надежды".

Глобальный Бакинский форум проводится с 2013 года под патронажем президента Азербайджана и при организации Международного центра Низами Гянджеви.