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Экс-президент Болгарии: Планы Азербайджана по развитию страны восхищают

Экс-президент Болгарии: Планы Азербайджана по развитию страны восхищают Азербайджан обладает необходимым планом развития страны на несколько лет, которые очень восхищают
Внешняя политика
15 июня 2022 г. 17:57
Экс-президент Болгарии: Планы Азербайджана по развитию страны восхищают

Азербайджан обладает необходимым планом развития страны на годы вперед, который очень восхищает.

Как передает Report, об этом сказал экс-президент Болгарии Росен Плевнелиев на пресс-конференции, посвященной началу IX Бакинского Глобального форума.

Он отметил, чтобы преуспеть, необходимо иметь определенный план развития, который есть у Азербайджана и он включает в том числе использование возобновляемых источников энергии.

Плевнелиев также прокомментировал ситуацию в Украине, отметив, что есть лишь один способ положить конец войне - это подписать устойчивый мирный договор.

По его словам, в рамках Бакинского глобального форума его участники обсудят, какими способами можно посодействовать данному процессу.

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Версия на азербайджанском языке Bolqarıstanın sabiq prezidenti: “Azərbaycanın inkişafı ilə bağlı planlar heyranlıq doğurur”

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