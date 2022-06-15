Экс-президент Болгарии: Планы Азербайджана по развитию страны восхищают

Азербайджан обладает необходимым планом развития страны на несколько лет, которые очень восхищают

Азербайджан обладает необходимым планом развития страны на годы вперед, который очень восхищает.

Как передает Report, об этом сказал экс-президент Болгарии Росен Плевнелиев на пресс-конференции, посвященной началу IX Бакинского Глобального форума.

Он отметил, чтобы преуспеть, необходимо иметь определенный план развития, который есть у Азербайджана и он включает в том числе использование возобновляемых источников энергии.

Плевнелиев также прокомментировал ситуацию в Украине, отметив, что есть лишь один способ положить конец войне - это подписать устойчивый мирный договор.

По его словам, в рамках Бакинского глобального форума его участники обсудят, какими способами можно посодействовать данному процессу.