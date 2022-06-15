Экс-президент Болгарии: Планы Азербайджана по развитию страны восхищают

Азербайджан обладает необходимым планом развития страны на годы вперед, который очень восхищает.
Как передает Report, об этом сказал экс-президент Болгарии Росен Плевнелиев на пресс-конференции, посвященной началу IX Бакинского Глобального форума.
Он отметил, чтобы преуспеть, необходимо иметь определенный план развития, который есть у Азербайджана и он включает в том числе использование возобновляемых источников энергии.
Плевнелиев также прокомментировал ситуацию в Украине, отметив, что есть лишь один способ положить конец войне - это подписать устойчивый мирный договор.
По его словам, в рамках Бакинского глобального форума его участники обсудят, какими способами можно посодействовать данному процессу.