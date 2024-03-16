Экс-президент Болгарии: Война в Украине - самый сложный вызов для Европы после 2-й мировой войны

Война в Украине является самым сложным вызовом для Европы после Второй мировой войны.

Война в Украине является самым сложным вызовом для Европы после Второй мировой войны.

Как передает Report, об этом заявил экс-президент Болгарии Петер Стоянов в ходе панельной дискуссии Xl Глобального Бакинского форума на тему "Восстановление разрозненного мира“.

"На самом деле Россия играет важную роль в европейской культуре. Вспомним только Достоевского, Толстого, Чайковского и др. И возникает вопрос, как Россия могла дать миру такую богатейшую культуру, однако так и не смогла построить демократическое и свободное общество?" - сказал он.

По словам экс-президента, сегодня многие европейские страны задаются вопросом, как закончится война в Украине.