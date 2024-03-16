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Экс-президент Болгарии: Война в Украине - самый сложный вызов для Европы после 2-й мировой войны

Экс-президент Болгарии: Война в Украине - самый сложный вызов для Европы после 2-й мировой войны Война в Украине является самым сложным вызовом для Европы после Второй мировой войны.
Внешняя политика
16 марта 2024 г. 09:41
Экс-президент Болгарии: Война в Украине - самый сложный вызов для Европы после 2-й мировой войны

Война в Украине является самым сложным вызовом для Европы после Второй мировой войны.

Как передает Report, об этом заявил экс-президент Болгарии Петер Стоянов в ходе панельной дискуссии Xl Глобального Бакинского форума на тему "Восстановление разрозненного мира“.

"На самом деле Россия играет важную роль в европейской культуре. Вспомним только Достоевского, Толстого, Чайковского и др. И возникает вопрос, как Россия могла дать миру такую богатейшую культуру, однако так и не смогла построить демократическое и свободное общество?" - сказал он.

По словам экс-президента, сегодня многие европейские страны задаются вопросом, как закончится война в Украине.

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Версия на английском языке Ex-president of Bulgaria: War in Ukraine - most difficult challenge for Europe since WWII

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