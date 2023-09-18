Экс-президент Болгарии поблагодарил Азербайджан за проведение конференции по поиску пропавших без вести

Благодарю правительство Азербайджана за усилия по поиску пропавших без вести лиц.

Благодарю правительство Азербайджана за усилия по поиску пропавших без вести лиц.

Как передает Report, об этом говорится в видеообращении бывшего президента Болгарии Росена Плевнелиева к участникам проходящей в Баку международной конференции на тему "Наращивание национальных и международных усилий, направленных на выяснение судеб лиц, пропавших без вести".

Он отметил, что полностью поддерживает проведение данного мероприятия.

"Спасибо, что подняли этот вопрос и проблему и за то, что демонстрируете солидарность", - заявил Р. Плевнелиев.