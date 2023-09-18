Экс-президент Болгарии поблагодарил Азербайджан за проведение конференции по поиску пропавших без вести

Благодарю правительство Азербайджана за усилия по поиску пропавших без вести лиц.
Как передает Report, об этом говорится в видеообращении бывшего президента Болгарии Росена Плевнелиева к участникам проходящей в Баку международной конференции на тему "Наращивание национальных и международных усилий, направленных на выяснение судеб лиц, пропавших без вести".
Он отметил, что полностью поддерживает проведение данного мероприятия.
"Спасибо, что подняли этот вопрос и проблему и за то, что демонстрируете солидарность", - заявил Р. Плевнелиев.