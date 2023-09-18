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Экс-президент Болгарии поблагодарил Азербайджан за проведение конференции по поиску пропавших без вести

Экс-президент Болгарии поблагодарил Азербайджан за проведение конференции по поиску пропавших без вести Благодарю правительство Азербайджана за усилия по поиску пропавших без вести лиц.
Внешняя политика
18 сентября 2023 г. 16:11
Экс-президент Болгарии поблагодарил Азербайджан за проведение конференции по поиску пропавших без вести

Благодарю правительство Азербайджана за усилия по поиску пропавших без вести лиц.

Как передает Report, об этом говорится в видеообращении бывшего президента Болгарии Росена Плевнелиева к участникам проходящей в Баку международной конференции на тему "Наращивание национальных и международных усилий, направленных на выяснение судеб лиц, пропавших без вести".

Он отметил, что полностью поддерживает проведение данного мероприятия.

"Спасибо, что подняли этот вопрос и проблему и за то, что демонстрируете солидарность", - заявил Р. Плевнелиев.

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Версия на английском языке Ex-President of Bulgaria thanks Azerbaijan for holding conference on missing persons
Версия на азербайджанском языке Bolqarıstanın eks-prezidenti Azərbaycana təşəkkür edib

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