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Экс-президент Болгарии: Мир благодарен Азербайджану за вклад в борьбу с пандемией

Экс-президент Болгарии: Мир благодарен Азербайджану за вклад в борьбу с пандемией Азербайджан, как председатель в Движении неприсоединения, показывает прекрасный пример лидерства. Мир благодарен стране за вклад в борьбу с пандемией.
Внешняя политика
10 марта 2023 г. 12:03
Экс-президент Болгарии: Мир благодарен Азербайджану за вклад в борьбу с пандемией

Азербайджан, как председатель в Движении неприсоединения, показывает прекрасный пример лидерства. Мир благодарен стране за вклад в борьбу с пандемией.

Об этом Report заявил бывший президент Болгарии Росен Плевнелиев.

Он отметил, что Азербайджан ставит очень амбициозные цели в сфере здравоохранения: "Мы слышали о планах государства по деятельности в этой сфере. Азербайджан играет особую роль, потому что является председателем в Движении неприсоединения, которое объединяет 120 стран мира".

Р. Плевнелиев также выразил благодарность Азербайджану за проведение X Глобального Бакинского форума, который, по его словам, является очень важным мероприятием для всего региона.

"Тут можно увидеть, как видные политические деятели из различных стран обмениваются мнениями и приходят к общим заключениям.
Но самое прекрасное в форуме - это его дух толерантности и взаимопонимания. Тот самый, которому всех учил великий Низами Гянджеви", - заявил бывший президент Болгарии.

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Версия на английском языке Ex-president of Bulgaria: World grateful to Azerbaijan for its contribution to fight against pandemic
Версия на азербайджанском языке Bolqarıstanın eks-prezidenti: “Dünya pandemiya ilə mübarizəyə verdiyi töhfəyə görə Azərbaycana minnətdardır”

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