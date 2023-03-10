Экс-президент Болгарии: Мир благодарен Азербайджану за вклад в борьбу с пандемией

Азербайджан, как председатель в Движении неприсоединения, показывает прекрасный пример лидерства. Мир благодарен стране за вклад в борьбу с пандемией.

Азербайджан, как председатель в Движении неприсоединения, показывает прекрасный пример лидерства. Мир благодарен стране за вклад в борьбу с пандемией.

Об этом Report заявил бывший президент Болгарии Росен Плевнелиев.

Он отметил, что Азербайджан ставит очень амбициозные цели в сфере здравоохранения: "Мы слышали о планах государства по деятельности в этой сфере. Азербайджан играет особую роль, потому что является председателем в Движении неприсоединения, которое объединяет 120 стран мира".

Р. Плевнелиев также выразил благодарность Азербайджану за проведение X Глобального Бакинского форума, который, по его словам, является очень важным мероприятием для всего региона.

"Тут можно увидеть, как видные политические деятели из различных стран обмениваются мнениями и приходят к общим заключениям.

Но самое прекрасное в форуме - это его дух толерантности и взаимопонимания. Тот самый, которому всех учил великий Низами Гянджеви", - заявил бывший президент Болгарии.