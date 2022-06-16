Экс-президент Болгарии: Азербайджан поддержал нас в сложной ситуации

"В результате приостановки Россией экспорта газа в Болгарию возникла сложная ситуация. Мы очень благодарны народу и правительству Азербайджана за то, что они поддержали нас в этой сложной ситуации".

"В результате приостановки Россией экспорта газа в Болгарию возникла сложная ситуация. Мы очень благодарны народу и правительству Азербайджана за то, что они поддержали нас в этой сложной ситуации".

Как сообщает Report, об этом заявил экс-президент Болгарии (2012-2017 годы) Росен Плевнелиев на панели "Текущие угрозы энергетической безопасности: их характер, масштабы и эффективные способы устранения" в рамках IX Глобального Бакинского форума.

По его словам, к концу этого года зависимость от российского газа в Европе планируется снизить до 50%: "Но между Россией и Китаем строится новый газопровод. Индия также увеличила закупки энергоресурсов из России. Однако Китай и Индия не могут заменить России Европу".