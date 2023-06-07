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Экс-президент Болгарии: Азербайджан - бесценный и незаменимый партнер для ЕС

Экс-президент Болгарии: Азербайджан - бесценный и незаменимый партнер для ЕС Азербайджан стал бесценным и незаменимым стратегическим партнером для стран Европейского Союза.
Внешняя политика
7 июня 2023 г. 12:42
Экс-президент Болгарии: Азербайджан - бесценный и незаменимый партнер для ЕС

Азербайджан стал бесценным и незаменимым стратегическим партнером для стран Европейского Союза.

Об этом Report заявил бывший президент Болгарии Росен Плевнелиев.

"Когда год назад в Болгарии прекратилась подача газа, Азербайджан помог нам, протянул руку помощи. И мы гордимся тем, что на данный момент у нас есть общее стратегическое видение. Мы планируем совместно вкладываться в газовые интерконнекторы и т.д.»,- сказал экс-президент.

По его словам, новое видение Азербайджана по расширению поставок газа принесет всем хорошие результаты.

Росен Плевнелиев также отметил, что горд находится сегодня на международном мероприятии в Шуше.

"Для меня большая гордость находится здесь, потому что я верю в долгосрочный план Азербайджана по восстановлению, реинтеграции этих мест. Сегодня мы обсудим, как сделать этот мир более устойчивым и процветающим",- добавил экс-президент.

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Версия на азербайджанском языке Bolqarıstanın eks-prezidenti: “Azərbaycan Aİ üçün çox qiymətli və əvəzolunmaz tərəfdaşdır”
Версия на английском языке Ex-president of Bulgaria: Azerbaijan - invaluable and irreplaceable partner for EU

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