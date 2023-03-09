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Экс-премьер Венгрии: Глобальный Бакинский форум важен для обмена идеями

Экс-премьер Венгрии: Глобальный Бакинский форум важен для обмена идеями X Глобальный Бакинский форум – платформа, которая важна для обмена идеями.
Внешняя политика
9 марта 2023 г. 12:58
Экс-премьер Венгрии: Глобальный Бакинский форум важен для обмена идеями

X Глобальный Бакинский форум – платформа, которая важна для обмена идеями.

Как передает Report, об этом журналистам заявил бывший премьер-министр Венгрии Петер Медьеши.

По его словам, это его первое участие в форуме: "Приятно участвовать на этом мероприятии в Баку, и я ценю этот форум, людей, которые очень открыты, и я готов обсуждать и готов быть искренним".

П.Медьеши подчеркнул, что даже если данный форум и не даст ответы на глобальные вызовы, однако позволит поделиться идеями и предложениями в рамках этой международной платформы, что также очень важно.

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Версия на английском языке Ex-PM of Hungary: Global Baku Forum important for exchange of ideas
Версия на азербайджанском языке Macarıstanın sabiq Baş naziri: “Qlobal Bakı Forumu fikir mübadiləsi üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir”

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