Экс-премьер Венгрии: Глобальный Бакинский форум важен для обмена идеями

X Глобальный Бакинский форум – платформа, которая важна для обмена идеями.

X Глобальный Бакинский форум – платформа, которая важна для обмена идеями.

Как передает Report, об этом журналистам заявил бывший премьер-министр Венгрии Петер Медьеши.

По его словам, это его первое участие в форуме: "Приятно участвовать на этом мероприятии в Баку, и я ценю этот форум, людей, которые очень открыты, и я готов обсуждать и готов быть искренним".

П.Медьеши подчеркнул, что даже если данный форум и не даст ответы на глобальные вызовы, однако позволит поделиться идеями и предложениями в рамках этой международной платформы, что также очень важно.