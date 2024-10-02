Экс-премьер Молдовы: Необходима всесторонняя поддержка в определении судеб пропавших без вести

Освещение на международных конференциях вопросов, связанных с пропавшими без вести, внесет положительный вклад в процесс выяснения их судеб.

Освещение на международных конференциях вопросов, связанных с пропавшими без вести, внесет положительный вклад в процесс выяснения их судеб.

Как сообщает Report, об этом сказал экс-премьер Молдовы, член Международного центра Низами Гянджеви Кирилл Габурич на международной конференции на тему "Решение проблемы пропавших без вести: право семей на правду" в Баку.

По его словам, сейчас необходимо предпринимать шаги, которые помогут обезопасить людей от подобных трагедий в будущем.

"Необходимо оказывать всестороннюю поддержку в определении судеб пропавших без вести. Мы должны действовать сообща и проявлять личные инициативы", - сказал он.