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Экс-премьер-министр: Мы должны защищать Азербайджан от агрессии Ирана

Экс-премьер-министр: Мы должны защищать Азербайджан от агрессии Ирана У Азербайджана превосходный лидер, которым я восхищаюсь. Азербайджанская армия показала свою мощь, сражаясь за территориальную целостность страны.
Внешняя политика
11 марта 2023 г. 14:07
Экс-премьер-министр: Мы должны защищать Азербайджан от агрессии Ирана

У Азербайджана превосходный лидер, которым я восхищаюсь. Азербайджанская армия показала свою мощь, сражаясь за территориальную целостность страны.

Как передает Report, об этом заявил бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт.

По его словам, Ирану нужно быть очень внимательным и не допускать конфронтации с Азербайджаном: "Азербайджан - сильная страна и будет еще сильнее, потому что у него сильные друзья, и Израиль один из них".

По словам экс-премьер-министра, Иран очень агрессивная страна и международное сообщество знает об этом.

"Вместе с США и другими странами мы должны сделать все, чтобы защитить их от угроз Ирана. Мы должны также защищать Азербайджан от агрессии Ирана", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Keçmiş baş nazir: “Biz Azərbaycanı da İranın təcavüzündən qorumalıyıq”
Версия на английском языке Israel's former PM urges to protect Azerbaijan from Iran's aggression

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