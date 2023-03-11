Экс-премьер-министр: Мы должны защищать Азербайджан от агрессии Ирана

У Азербайджана превосходный лидер, которым я восхищаюсь. Азербайджанская армия показала свою мощь, сражаясь за территориальную целостность страны.
Как передает Report, об этом заявил бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт.
По его словам, Ирану нужно быть очень внимательным и не допускать конфронтации с Азербайджаном: "Азербайджан - сильная страна и будет еще сильнее, потому что у него сильные друзья, и Израиль один из них".
По словам экс-премьер-министра, Иран очень агрессивная страна и международное сообщество знает об этом.
"Вместе с США и другими странами мы должны сделать все, чтобы защитить их от угроз Ирана. Мы должны также защищать Азербайджан от агрессии Ирана", - добавил он.