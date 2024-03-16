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Экс-премьер Чехии: Азербайджан создал новые реалии на Южном Кавказе

Экс-премьер Чехии: Азербайджан создал новые реалии на Южном Кавказе Азербайджан создал новые реалии на Южном Кавказе.
Внешняя политика
16 марта 2024 г. 17:18
Экс-премьер Чехии: Азербайджан создал новые реалии на Южном Кавказе

Азербайджан создал новые реалии на Южном Кавказе.

Об этом заявил Report бывший премьер-министр Чехии Ян Фишер.

Он выразил надежду на то, что в регионе больше не будут происходить процессы, которые могли бы привести к войне или другим разрушительным последствиям.

"Мы хотим, чтобы на Кавказе все было хорошо, чтобы Армения, Грузия, Азербайджан мирно сосуществовали", - сказал экс-глава правительства, пожелав Азербайджану создать на освобожденных от оккупации землях условия, соответствующие нормам международного права.

Фишер также подчеркнул важную роль COP-29: "Проблема климата касается всего мира, а не каких-либо отдельных стран. Международные организации и различные акторы должны приложить все усилия, чтобы люди могли жить в лучшем мире".

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Версия на английском языке Former Czech PM: Azerbaijan has created new realities in South Caucasus
Версия на азербайджанском языке Çexiyanın keçmiş baş naziri: Azərbaycan Cənubi Qafqazda yeni reallıqlar yaradıb

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