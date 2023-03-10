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Экс-премьер Боснии и Герцеговины: Азербайджан поставил перед собой амбициозные цели

Экс-премьер Боснии и Герцеговины: Азербайджан поставил перед собой амбициозные цели Азербайджан поставил перед собой амбициозные цели.
Внешняя политика
10 марта 2023 г. 10:50
Экс-премьер Боснии и Герцеговины: Азербайджан поставил перед собой амбициозные цели

Азербайджан поставил перед собой амбициозные цели.

Как передает Report, об этом бывший премьер-министр Боснии и Герцеговины Златко Лагумджия заявил во время выступления на очередном панельном заседании в рамках X Глобального Бакинского форума на тему ”Структура построения нового глобального здравоохранения: пропаганда, обеспечение, защита, укрепление здоровья и действия в этом направлении“.

Он отметил, что Азербайджан, как страна богатая нефтью и газом, ставит перед собой задачу развить еще и возобновляемые источники энергии.

Говоря о последствиях пандемии, бывший премьер-министр Боснии и Герцеговины отметил, что Азербайджан - страна, где cмертность от COVID-19 была невысокой: "В других странах смертей от COVID-19 было в разы больше по сравнению с Азербайджаном".

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Версия на английском языке Former PM of Bosnia and Herzegovina: Azerbaijan has set ambitious goals
Версия на азербайджанском языке Bosniya və Herseqovinanın sabiq Baş naziri: “Azərbaycan qarşısına iddialı məqsədlər qoyub”

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