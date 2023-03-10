Экс-премьер Боснии и Герцеговины: Азербайджан поставил перед собой амбициозные цели

Азербайджан поставил перед собой амбициозные цели.

Азербайджан поставил перед собой амбициозные цели.

Как передает Report, об этом бывший премьер-министр Боснии и Герцеговины Златко Лагумджия заявил во время выступления на очередном панельном заседании в рамках X Глобального Бакинского форума на тему ”Структура построения нового глобального здравоохранения: пропаганда, обеспечение, защита, укрепление здоровья и действия в этом направлении“.

Он отметил, что Азербайджан, как страна богатая нефтью и газом, ставит перед собой задачу развить еще и возобновляемые источники энергии.

Говоря о последствиях пандемии, бывший премьер-министр Боснии и Герцеговины отметил, что Азербайджан - страна, где cмертность от COVID-19 была невысокой: "В других странах смертей от COVID-19 было в разы больше по сравнению с Азербайджаном".