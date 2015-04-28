Экс-премьер Боснии и Герцеговины: Ходжалы – это один из примеров, когда правосудие не настигло преступников

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ III Бакинский глобальный форум продолжает свою работу в рамках панели, посвященной теме "примирения" в конфликтных зонах.

Как сообщает Report, бывший президент Афганистана Хамид Карзай, выступая на панели, отметил, что процесс примирения зачастую очень трудный, что показали и многолетние усилия по урегулированию афганского конфликта.

По его словам, внутренние факторы во многих странах различны, тогда как внешние во многом схожи. "В тех странах, где внутренние факторы преобладают, добиться урегулирования намного легче, чем в случае активного влияния внешних составляющих", - отметил Х.Карзай.

Выступивший далее бывший премьер-министр Боснии и Герцеговины Златко Лагумджия (2001-2002) отметил, что основой для примирения является как правосудие, так и экономика. "Ходжалы – это один из примеров, когда правосудие не настигло преступников", - отметил З.Лагумджия.