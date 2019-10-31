Экс-посол США: Кадровые перестановки - символ ускорения экономических реформ в Азербайджане

Новые кадровые назначения в министерстве экономики Азербайджана могут стать стимулом для продвижения и ускорения экономических реформ, в которых нуждается Азербайджан.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье бывшего посла США в Азербайджане Роберта Секуты, опубликованной в "Сaspian Policy".

Ранее распоряжением главы государства министром экономики был назначен Микаил Джаббаров, а в само министерство экономики были включены минналогов и госкомитет по вопросам имущества. М.Джаббаров заменил на этом посту Шахина Мустафаева, который был назначен вице-премьером Азербайджана.

"Эти кадровые изменения происходят одновременно с тем, что президент Азербайджана Ильхам Алиев публично заявил, что членам правительства старше 70 лет следует уступить дорогу более молодым лицам и новым идеям", - отмечает Р. Секута.

Бывший посол подчеркнул, что "обладая важными запасами нефти и газа, которые обеспечивают основную часть валютных и государственных доходов, Азербайджану необходимо диверсифицировать свою экономику для ее долгосрочного процветания и развития".

"Решения относительно экономических реформ являются решениями Азербайджана. Кадровые перестановки на прошлой неделе, мы надеемся, являются признаком того, что страна ускорит темпы реформ, предприняв такие шаги, как улучшение защиты интеллектуальной собственности, укрепление прозрачности, улучшение верховенства закона и борьба с коррупцией.

Как и другие страны Каспийского региона, Азербайджан сталкивается с многочисленными экономическими проблемами. Тем не менее, у него есть средства, чтобы противодействовать теневой экономике, удвоить усилия по борьбе с коррупцией, отойти от ненужного вмешательства государства в экономическую деятельность, укрепить верховенство закона и предпринять другие шаги для развития предпринимательства, создания рабочих мест, и большего процветания", - резюмировал бывший посол США.