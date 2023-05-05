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Экс-посол США: Гейдар Алиев хотел, чтобы Азербайджан был на равных с ведущими странами мира

Экс-посол США: Гейдар Алиев хотел, чтобы Азербайджан был на равных с ведущими странами мира Гейдар Алиев хотел, чтобы Азербайджан был на равных с ведущими странами мира.
Внешняя политика
5 мая 2023 г. 13:53
Экс-посол США: Гейдар Алиев хотел, чтобы Азербайджан был на равных с ведущими странами мира
Гейдар Алиев

Гейдар Алиев хотел, чтобы Азербайджан был на равных с ведущими странами мира.

Как сообщает Report, об этом экс-посол США, член правления Джеймстаунского фонда и бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза заявил на конференции "Внешнеполитические приоритеты общенационального лидера Гейдара Алиева", открывшейся сегодня в Баку.

По его словам, его основной целью было обеспечение интересов Азербайджана: "Гениальный лидер хорошо знал, что для сохранения независимости Азербайджана у него должны быть международные партнеры. Он смог сохранить нормальные отношения как с Западом, так и с Россией".

М.Брайза отметил, что Гейдар Алиев был очень серьезным человеком, но мог говорить правду, используя юмор: "Когда я неоднократно был в Азербайджане в составе американской делегации, участвовал в ряде встреч с Гейдаром Алиевым, у меня сохранилось много воспоминаний о гениальной личности. В период конфликта с Арменией я понимал, насколько для Гейдара Алиева важно решить этот вопрос. Такую же решимость я видел и у президента Ильхама Алиева".

По словам дипломата, правительство США под руководством Билла Клинтона пошло на сотрудничество с Азербайджаном в сфере энергетики, чтобы поддержать независимость страны: "США никогда не отказывали в поддержке своим союзникам".

Бывший посол также рассказал о работе в рамках процесса нормализации азербайджано-армянских отношений: "Хотя Азербайджан является победителем, в отличие от Армении хочет мира. Поэтому для Армении лучшим будет смириться с новыми реалиями. Не верю, что будет новая война. Однако не исключаю, что Армения предпримет какие-то провокационные шаги, чтобы нарушить мир".

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-ın keçmiş səfiri: "Heydər Əliyev Azərbaycanı dünyanın bir çox ölkələri ilə eyni masa arxasında birləşdirmək istəyirdi”

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