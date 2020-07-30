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Экс-посол разоблачила ложь итальянского дипломата

Экс-посол разоблачила ложь итальянского дипломата В ответ на полную измышлений и абсурдных суждений статью экс-посла Италии в Армении Бруно Скапини, опубликованную в газете "La Verita", обнародовано письмо, направленное в редакцию издания экс-послом Италии в Азербайджане Маргаритой Костой.
Внешняя политика
30 июля 2020 г. 17:44
Экс-посол разоблачила ложь итальянского дипломата

В ответ на полную измышлений и абсурдных суждений статью экс-посла Италии в Армении Бруно Скапини, опубликованную в газете "La Verita", обнародовано письмо, направленное в редакцию издания экс-послом Италии в Азербайджане Маргаритой Костой.

Как сообщили Report в посольстве, в своем письме М.Коста отмечает, что уже заголовок статьи Б.Скапини - "Нагорный Карабах, война за свободу" красноречиво говорит о предвзятости публикации и искажении реальности, а также неверном преподнесении сведений о последних событиях на армяно-азербайджанской границе.

В статье отмечается, что военная агрессии Армении в отношении Азербайджана, продолжающаяся вот уже 30 лет и приведшая к оккупации 20% территории Азербайджана, включая Нагорный Карабах и 7 прилегающих районов, на самом деле вовсе не является поиском свободы, а ничем иным, как территориальными притязаниями Армении к Азербайджану. М.Коста отметила, что после распада СССР и обретения Азербайджаном независимости административные границы бывшей Азербайджанской ССР, включая НКАО, были на международном уровне признаны границами суверенного Азербайджана.

М.Коста в своем письме подчеркнула, что право народов на самоопределение не позволяет и не оправдывает аннексию территории суверенного государства и является нарушением международно признанного принципа территориальной целостности и иных принципов, принятых международным сообществом.

Она напомнила, что до конфликта в Нагорном Карабахе сосуществовали азербайджанская и армянская общины, однако, вторгшись в Нагорный Карабах, армянская армия полностью изгнала оттуда азербайджанское население. В результате свыше 1 миллиона азербайджанцев обречены на судьбу беженцев и вынужденных переселенцев, лишившись права вернуться в отчие края и навестить могилы своих предков.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSabiq səfir İtaliyanın Ermənistandakı keçmiş diplomatının yalanlarını üzə çıxardı

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