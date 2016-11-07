Экс-посол: Различия в таможенных стандартах могут ослабить торговлю между Азербайджаном и Ираном

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Экс-посол Ирана в Азербайджане Мохсен Пакайин заявил, что различия во взглядах по поводу вопросов таможни необходимо урегулировать, иначе это может ослабить торговлю между странами.

Как сообщает Report, об этом М.Пакайин сказал изданию Tehran Times.

При этом он отметил, что различия в основном связаны со стандартами, применяемыми в странах: "Географически Азербайджан видит себя частью европейской зоны и применяет соответствующие стандарты. В то же время, Иран является членом Организации экономического сотрудничества со своими стандартами".

Издание также отмечает, что Иран инвестировал в Азербайджан 2,6 млрд долларов, из которых 145 млн долларов были инвестированы в ненефтяной сектор. Около 450 компаний с иранским капиталом действуют в Азербайджане.