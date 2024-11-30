Экс-министр юстиции Узбекистана: В Азербайджане интенсивно развивается медиация

Экс-министр юстиции Узбекистана: В Азербайджане интенсивно развивается медиация

Азербайджан принял закон "О медиации" позже Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, однако эта сфера развивается в стране стремительно.

Об этом анкарскому бюро Report сказал бывший министр юстиции Узбекистана Фозилжон Отахонов на полях I Международного курултая медиаторов тюркоязычных государств.

Отахонов подчеркнул, что участие азербайджанской делегации из 85 человек на Курултае свидетельствует о том, какое значение страна придает этому вопросу. "Для сравнения, делегация Узбекистана состоит из 13 человек, включая четырех профессоров. Подобные встречи способствуют укреплению взаимопонимания, оказанию помощи и развитию сотрудничества между странами", - сказал он.

Он также отметил значимость медиаторской деятельности в укреплении тюркского мира. По его словам, тюркские государства могут усилить свои позиции в мире благодаря тесному сотрудничеству в этой области.