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Экс-министр: Сейчас зарплата технических работников дипмиссий выше, чем зарплата послов в 2003 году

Экс-министр: Сейчас зарплата технических работников дипмиссий выше, чем зарплата послов в 2003 году В 2003 году зарплата послов Азербайджана за рубежом составляла 2 361 доллар США. А теперь даже технические работники, работающие в миссиях Азербайджана за рубежом, получают больше.
Внешняя политика
23 ноября 2023 г. 16:13
Экс-министр: Сейчас зарплата технических работников дипмиссий выше, чем зарплата послов в 2003 году

В 2003 году зарплата послов Азербайджана за рубежом составляла 2 361 доллар США. А теперь даже технические работники, работающие в миссиях Азербайджана за рубежом, получают больше.

Об этом в интервью Report сказал бывший министр иностранных дел, чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Боснии и Герцеговине Вилаят Гулиев.

Дипломат отметил, что в период его пребывания на посту главы МИД, Азербайджан имел посольства или представительства в 26 странах и международных организациях. Он напомнил, что география дипломатических миссий в основном охватывала пространство СНГ, важные для Азербайджана страны Западной Европы, Ближнего и Среднего Востока, США.

Посол подчеркнул, что сейчас на пяти континентах мира, при всех важных международных организациях действуют более 80 посольств, консульств и представительств Азербайджана.

"Естественно, что число сотрудников, работающих в этих миссиях, также увеличилось в 3-4 раза по сравнению с началом 2000-х годов. В 2003 году зарплата послов, как я точно помню, составляла 2 361 доллар США. А теперь даже технические работники, работающие в наших миссиях, получают больше", - добавил он.

По его словам, увеличился штат МИД, а его материально-технические возможности возросли во много раз, большинство наших посольств имеют современные офисные здания.

"Все это ставит перед нашими дипломатами важные задачи и высокие требования к ним. Люди, чей труд высоко оценивается, должны выполнять адекватную работу", - отметил он.

С полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.

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Версия на английском языке Former minister: Salary of technical workers is now higher than salary of ambassadors in 2003
Версия на азербайджанском языке Sabiq nazir: "İndi texniki işçilərin maaşı da 2003-cü ildəki səfirlərin əməkhaqqından çoxdur"

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