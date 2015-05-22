​Экс-министр: ЕС не может ничего предложить странам программы Восточного партнерства

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Европа сегодня ничего не может предложить странам программы Восточного партнерства, даже в таких скромных областях, как либерализация визового режима, образование, транспорт и торговля.

Как сообщает Report, об этом пишет бывший министр Великобритании по делам Европы Денис Макшейн в своей статье, опубликованной в издании The Globalist.

По его словам, сегодняшняя политика ЕС ничего не может предложить своим соседям, кроме как "неудачной смеси из мизерной надежды, большого количества лекций и отсутствие солидарности".

"В результате надежды, что ЕС сможет трансформировать европейские государства, не входящие в ЕС, в функционирующие демократии с рыночной экономикой, оказались пустыми", - подчеркивает автор.

Бывший министр отмечает, что сегодня в вопросе внешней политики и отношений со странами Восточного партнерства ЕС все чаще оглядывается на Россию.

Коснувшись темы проходящего в Риге саммита ЕС, автор статьи выражает мнение, что ЕС приложит максимальные усилия, чтобы показать, что Европа может изменить своих восточных соседей к лучшему.

"Восьмой участник саммита в Риге - это Россия. Она не была приглашена на саммит и не имеет своего флага на столе. Тем не менее, через своего сателлита - Армению - Кремль будет искать возможность повлиять на саммит", - говорится в статье.

По мнению экс-министра, подобное влияние в первую очередь будет касаться позиций Азербайджана, чьи суверенные территории были оккупированы Арменией - вопреки резолюциям ООН и Совета Европы.

"Невозможность ЕС формировать политику для борьбы с российской агрессией в Украине позволяет чувствовать русским себя дерзкими", - пишет Д.Макшейн.

Говоря об активизации России в западном направлении, автор отмечает, что сегодня РФ будет пытаться позиционировать себя в регионе Восточной Европы, как друга, укрепляя свои позиции в такой стране, как Сербия.

"Россия не намерена оставлять пост-югославские страны в подвешенном состоянии. Россия - основная причина неспособности ЕС развивать отношения со своими восточными соседями", - пишет автор.

По мнению автора, из-за поведения России члены ЕС, в том числе и официальный Брюссель, не могут действовать совместно.