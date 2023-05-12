Экс-министр иностранных дел Израиля направила Ильхаму Алиеву письмо по случаю 100-летия Гейдара Алиева

Министр иностранных дел Израиля в 2006-2009 годах, член Опекунского совета Международного центра Низами Гянджеви Ципи Ливни направила Ильхаму Алиеву письмо.

Министр иностранных дел Израиля в 2006-2009 годах, член Опекунского совета Международного центра Низами Гянджеви Ципи Ливни направила Ильхаму Алиеву письмо.

Как сообщает Report в письме говорится:

"Уважаемый господин президент Ильхам Алиев!

Роль лидеров в определении характера отношений между странами велика. Эти дни, когда отмечается 100-летний юбилей покойного президента Азербайджана Гейдара Алиева, – прекрасная возможность, чтобы вспомнить его наследие и заслуги перед еврейской общиной в Азербайджане, а также первые шаги, заложившие основу отношений между Азербайджаном и Израилем.

Ваше превосходительство, сегодня Вы достойно продолжаете путь и политический курс Вашего отца. Мы символически отмечаем этот юбилейный год как год открытия посольства Азербайджана в Израиле.

В Израиле с большим уважением относятся к памяти покойного президента Гейдара Алиева и политике Вашего превосходительства".