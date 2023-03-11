Экс-министр: Бакинский форум является платформой, где обсуждаются актуальные вопросы

X Глобальный Бакинский форум является платформой, где обсуждаются актуальные вопросы.

X Глобальный Бакинский форум является платформой, где обсуждаются актуальные вопросы.

Как передает Report, об этом журналистам заявила экс-министр обороны Черногории Милица Пеянович-Дуришич.

По ее словам, она рада, что одна из сессий посвящена теме Западных Балкан.

"Это важная тема, так как в этом регионе много вызовов. Мы говорили об евроинтеграции стран региона", - сказала она, добавив, что данный вопрос имеет геополитический и геостратегический аспект.

"Черногория, которая стала членом НАТО в 2017 году, была мишенью кампаний дезинформации. Россия, по каким-то причинам утверждала, что именно она должна стать главным игроком в Балканском регионе. Однако народ Черногории не согласился с этим. Поэтому мы выбрали свой путь - стать частью демократии Запада", - сказала экс-министр.

Она добавила, что данная политика России ужасна тем, что тормозит процесс евроинтеграции.